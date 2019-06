Positanonews continua a presidiare Ravello fonte inesauribile di sorprese e di presenze straordinarie. Come già annunciato ieri sono in corso i lavori della XXIII Edizione Conferenza Internazionale ICABR e l’annunciata presenza del Ministro Giovanni Tria c’è stata puntuale.

Siamo riusciti a cogliere anche alcuni momenti privati del Ministro approfittando della sua conoscenza con il Direttore di Villa Rufolo Secondo Amalfitano che ha incontrato proprio davanti alla Villa. Il video da idea dei rapporti che legano i due.

di 3 Galleria fotografica Il Ministro Giovanni Tria a Ravello. Incontro con Secondo Amalfitano a Villa Rufolo





Al termine abbiamo rivolto qualche domanda a Secondo Amalfitano:

Abbracci, baci e grandi sorrisi? Il Ministro è contento di come vanno le cose a Roma? Probabilmente era solo contento di ritrovare un vecchio amico.

Cosa ha detto del Governo e della situazione economica? Io non gli ho chiesto nulla e anche lui e la moglie Maria Stella avevano piacere di parlare di altro.

Conosci Tria da parecchio?Siamo stati entrambi colleghi Consiglieri del Ministro Brunetta, per quattro anni ci si incontrava quotidianamente al briefing e non solo. E’ veramente facile essere amico di Giovanni e Maria Stella, persone dolcissime e piacevolissime.

Quindi nessun riferimento alla situazione politica? Non vuole dirci niente di interessante? Lo so che l’amicizia non fa notizia, ma così è. Se proprio vuoi una notizia posso dirti che ha promesso che ritornerà. Non ha detto quando, mi basta sapere che è felice di ritornare.