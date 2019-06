Ultimo giorno di caldo estenuante, almeno per il momento. Da domani le temperature torneranno più sopportabili.

Le temperature di questa settimana hanno sfiorato i 40 grandi e oggi non sarà da meno.

Quella di oggi, venerdì 28 giugno, sarà infatti una giornata ancora molto calda e in gran parte soleggiata.

A fine giornata dai Balcani inizierà ad affluire aria leggermente più fresca e secca che già nel corso della notte causerà un primo leggero calo delle temperature sul versante adriatico e al Nord.

I Costiera Amalfitana ed in Penisola Sorrentina la leggera brezza serale è diventata piacevole, soprattutto dopo una lunga giornata di caldo. Da domani la brezza sarà anche un piacevole rinfresco durante la giornata.

A partire da domani il caldo offrirà una lieve tregua. In tutta Italia il tempo sarà soleggiato anche se potrebbe esserci una modesta nuvolosità nelle prime ore della giornata sulle pianure del Nord e a ridosso della fascia prealpina, in successivo rapido dissolvimento. Le temperature massime saranno però in sensibile diminuzione al Centro-nord e sul basso versante adriatico con valori che non dovrebbero superare i 33-34 gradi.