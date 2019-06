Meta, Tito a sorpresa ( ma mica tanto) Rosanna Testa vice sindaco e Mormile in Giunto. I supervotati Aiello e Porzio aspettano eventualmente deleghe importanti. Ma bocche cucite e nervi un pò tesi, comunque riunioni fino a notte fonda.

A Rosanna Testa andrà la carica di vice-Sindaco, nonostante sia finita dietro di oltre 400 preferenze ad Angela Aiello. All’Aiello, quindi, non è bastato l’exploit nell’urna, dovrà accontentarsi del ruolo di semplice Assessore, salvo ulteriori sorprese che pure non sono ancora da escludersi. In Giunta confermato anche Pasquale Cacace che retrocede da vice-Sindaco ad Assessore, Raffaele Mormile, no eletto in Consiglio comunale, diventa assessore.

Bello il frottage del Talepiano, ma queste scelte non sorprendono tanto. Graziano Maresca non abbiamo mai creduto che Tito lo mettesse in Giunta, vi erano troppe resistenze, ma non sono mai trapelate, Positanonews lo ha scritto da subito, Mormile non lo faceva scomodare così e lo lasciava fuori con questa mortificazione, mentre per la Testa sin da subito per il suo ritorno si era chiesto il ruolo di vice sindaco.

Le carte sembravano rimescolarsi per l’exploit incredibile di Angela Aiello e Roberto Porzio, ma non sarebbero bastati, sicuramente a loro spettano deleghe importanti , mentre è da vedere anche a chi va il ruolo di Presidente del Consiglio.