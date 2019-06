Meta, Sorrento . Anteprima, foto e video di Positanonews. Auto ribaltata alla stazione, sfiorata la tragedia. Incidente sulla stazione della Circumvesuviana di Meta, di fronte al Liceo Classico. Un’auto (Peugeot grigia) si è letteralmente ribaltata al centro della strada. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma, a giudicare dalle immagini in nostro possesso, si può pensare che l’auto sia andata ad impattare con un’altra autovettura parcheggiata sulla destra all’interno delle strisce blu, probabilmente per una distrazione o per una mancanza di controllo del veicolo del conducente, un 25enne della Penisola Sorrentina . Queste sono ovviamente supposizioni di alcuni passanti.

Fortunatamente, a quanto ci dicono, ed è la prima cosa che abbiamo chiesto, l’automobilista sta bene e non ha riportato gravi conseguenze, nonostante la veemenza dell’impatto.

di 3 Galleria fotografica incidente a meta





La strada è bloccata ed i Carabinieri sono sul posto per indagare sulla dinamica dell’incidente, bravissimi gli uomini e le donne della polizia municipale che, anche con qualcuno in borghese, hanno evitato gli ingorghi del ritorno dalla spiaggia. Noi di Positanonews siamo arrivati prontamente sul posto. Purtroppo c’era un pò di nervosismo, ma facciamo il nostro lavoro , il diritto-dovere di fare cronaca, informando abbiamo fatto anche sapere che sul posto non si poteva circolare a causa dell’auto ribaltata.

Poteva essere una tragedia se l’auto si ribaltava all’arrivo del treno da Napoli o in orario di partenza quando si accalca molta gente. Per fortuna anche l’autobus che proveniva dalla spiaggia stava dietro l’auto.