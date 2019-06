Meta, sicurezza al mare: salvataggio ad una ragazza alla spiaggia del Purgatorio

Meta, Sorrento. Nella giornata di ieri gli uomini dell’Ufficio Locale Marittimo, diretti dal luogotenente Marco Caputo, sono stati impegnati in un operazione di salvataggio. Intorno mezzogiorno, una ragazza si è tuffata dalla spiaggia del Purgatorio battendo con la testa sugli scogli, colpita in volto: i militari della Guardia Costiera hanno allertato il 118, con i sanitari che hanno urgentemente trasportato la giovane bagnante al vicino ospedale. Originaria di Sant’Anastasia, la ragazza ha rischiato la vita, ed è salva per miracolo: attualmente è sottoposta a delicati interventi chirurgici per la ricostruzione del viso. La Locamare di Meta, riaperta nel marzo scorso, è sempre operativa tutti i giorni per garantire la sicurezza in spiaggia, soprattutto nei weekend, giorni in cui si presentano i maggiori picchi di frequenza sul litorale sorrentino.