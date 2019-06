A Meta si prevedono notti insonni, un’ordinanza concede di poter suonare e festeggiare nei luoghi pubblici fino all’una di notte

Meta. Il sindaco Giuseppe Tito ha dopo firmato un’ordinanza con la quale si regolamenta la “vita notturna” della città. Nel documento viene statuito che nel periodo compreso dall’1 giugno al 15 settembre, quindi per tutta l’estate, sull’intero territorio comunale sarà consentito dar luogo a manifestazioni musicali e festeggiamenti fino all’una di notte, con buona pace dei tanti residenti che vorrebbero riposare la notte e che rischiano di non poterlo fare perché costretti a sopportare i “rumori” molesti provenienti dalla strada, complice anche il gran caldo che costringe a mantenere finestre e balconi spalancati. Una deroga, quindi, al regolamento vigente in gran parte delle località dove lo stop a musica e danze rumorose è fissato rigorosamente alla mezzanotte. Inoltre, nell’ordinanza si aggiunge che durante gli altri periodi dell’anno, in casi eccezionali, si potrà fare richiesta per ottenere una deroga ai limiti temporali che impongono il silenzio nelle ore notturne. Che dire? Per i cittadini di Meta sai prevede un’estate insonne…