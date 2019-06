Meta: Roberto Porzio assessore, Aiello vice, Testa dentro, Maresca fuori e le opposizioni non accettano presidenza, sarà la Balzano?

Meta. Ultime indiscrezioni dopo una notte di incontri dunque per Peppe Tito sul fronte dell’opposizione, sia Un’Altra Meta che il rappresentante del Movimento 5 Stelle Domenico Lusciano hanno rifiutato persino l’ipotesi di deleghe ai consiglieri di minoranza e la presidenza del consiglio. Graziano Maresca, che continua il contenzioso con il Comune di Piano di Sorrento per l’incarico di responsabile dell’ufficio, insegna al Nautico e ha altre prospettive, è comunque fuori gioco come abbiamo già previsto.

Salgono le quotazioni di Roberto Porzio come assessore , grazie alle sue 507 preferenze, sembra scontato il ruolo di vice sindaco ad Angela Aiello, anche se su questo si trova a scontrarsi con Rossana Testa. Bianca Maria Balzano potrebbe avere la presidenza del consiglio.