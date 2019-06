Meta. Primo consiglio del Tito bis. M5S in diretta, incombatibilità per Russo e Cacace? Il Movimento Cinque Stelle, come fa a Sant’Agnello, mentre Piano di Sorrento e Sorrento lo si fa già istituzionalmente , trasmette in diretta streaming il consiglio comunale grazie all’elezione del primo consigliere nel consesso. Come si può vedere si nota un certo nervosismo in chi non ha avuto quanto magari si aspettava, e gli spettava, per i risultati elettorali come Angela Aiello, che avrebbe voluto il ruolo di vice sindaco, e Roberto Porzio, con l’exploit di 507 voti, ma anche la Balzano che dopo tanto attivismo nella cultura non ha avuto la riconferma di assessore. In giunta è entrato il geometra Starita, centinaia di voti dietro, mentre ad essere eletto Presidente del consiglio il ragionier Russo dopo che nessuna delle opposizioni è abboccata alle offerte del sindaco , come è avvenuto a Sant’Agnello. Lusciano del M5S ha subito sollevato la problematica della eventuale incompatibilità per Russo, nella lista di Cocorullo, e di Cacace, ex vicesindaco di Tito.