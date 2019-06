Meta, nervi tesi dopo le nomine della nuova giunta

Nervi tesi a Meta dopo la formazione della nuova giunta, da parte del riconfermato sindaco Peppe Tito. Siamo stati al comune a chiedere notizie, ma Pasquale Cacace, stamattina insieme con Massimo Starita che rimpiazzerà Roberto Porzio, non ha parlato. I due candidati consiglieri più votati, non hanno avuto riconoscimenti, nonostante il loro contributo in termini di consensi, nella competizione elettorale appena conclusa: Angela Aiello, che ha preso oltre mille voti, non è stata infatti nominata vicesindaco, ma c’è stata la conferma di Rosanna Testa. Roberto Porzio con 507 voti ha avuto invece solo le deleghe come consigliere ed in questa situazione traspare il malcontento ed il nervosismo, nonostante la grande vittoria segnata da enormi consensi.