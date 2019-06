Meta. Mormile “Mai mio nome fra assessori, Aiello e Porzio sapevano che decideva Tito”

Meta, Sorrento . Mormile “Mai mio nome fra assessori, Aiello e Porzio sapevano che decideva Tito”. I nervi sono tesi e lo si è visto anche nella diretta del consiglio comunale pubblicato da Positanonews ieri sera. Al di là delle parole dette, come quella di Angela Aiello, che con oltre mille voti non ha avuto il ruolo di vicesindaco e ha dichiarato di non fare alcuna polemica, ma pochi ci credono, e di Roberto Porzio , che invece non ha parlato e durante il consiglio comunale era evidente il suo giusto nervosismo, visto che con oltre 500 voti non ha avuto l’assessorato. La scelta di Tito è stata sul geometra Starita consigliere eletto, anche se per poco , mentre si pensava aRaffaele Mormile, primo dei non eletti, per recuperarlo “Non c’è mai stato il mio nome fra gli assessori e ho da subito chiuso la storia con la mancata elezione, rispetto la volontà popolare e ho fatto da subito gli auguri a tutti e continuo con le mie attività professionali e con il mio impegno con la Chiesa” Non puoi negare che si respira aria tesa a Meta “Se qualcuno ha qualcosa da dire lo faccia apertamente, è questo il modo di affrontare le cose. Devono passare i veleni elettorali e ricordarsi di cosa si è detto prima del voto. Peppe Tito ci ha riuniti tutti e ha detto che non avrebbe tenuto conto dei voti per la Giunta, ma delle competenze. Chi non era d’accordo poteva anche andarsene”. Insomma tutto deciso da prima, come previsto da Positanonews in tempi non sospetti, anche Graziano Maresca vice sindaco, che ha liquidato con un “so che doveva andare a lavorare al Comune di Pompei” , è una delle strategie “inclusive” di Peppe Tito, ha fatto così con le opposizioni guidate da Antonella Viggiano, che non si è ripresentata, ha cercato di farlo col PD locale, trovando però il “muro” dell’ex sindaco Paolo Trapani, ha riprovato a farlo ora con Cocorullo e il M5S offrendogli la Presidenza del Consiglio, ma qui, a differenza di Sagristani a Sant’Agnello, le opposizioni non sono state al gioco. Insomma a differenza del risultato bulgaro forse Meta non sarà proprio “Titograd” come la hanno definiti alcuni. Sicuramente Tito ha in mano il gioco locale e manovra col suo ruolo alla Città Metropolitana di Napoli e in Regione Campania, rispetto a prima ha forse anche più poteri, ma una maggioranza meno coesa e affiatata con opposizioni che probabilmente gli daranno qualche problema in più.

