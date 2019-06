Meta: L’intervento di Tony Cocorullo al consiglio comunale di ieri

Meta. Ieri si è tenuto il primo consiglio comunale di questa nuova amministrazione. Pubblichiamo l’intervento di Cocorullo sulle ragioni che l’hanno spinto a rifiutare la carica di Presidente del Consiglio comunale e i suoi progetti come consigliere di minoranza.

Vorrei fare alcune precisazioni e mettere agli atti le motivazioni che ci hanno spinto, come gruppo di minoranza, a rifiutare la proposta di assumere l’incarico della Presidenza del Consiglio.

Crediamo che i cittadini abbiano bisogno di chiarezza. Ne hanno diritto.

Soprattutto in questo momento storico, sentiamo la necessità di dare segnali inequivocabili e non fraintendibili.

La legge definisce il Presidente del Consiglio come “l’alter ego del Sindaco”.

Ecco, noi questo non possiamo esserlo. Non lo siamo.

I cittadini che ci hanno dato fiducia, coloro che con il voto ci hanno chiesto di rappresentarli, hanno scelto un modo di fare politica totalmente diverso. Accettare cariche da questa maggioranza significherebbe tradire la loro fiducia. E non intendiamo farlo.

Vogliamo lavorare per Meta nel rispetto del ruolo che i cittadini hanno scelto per noi.

Non ci interessano le poltrone. Ci interessa il bene del paese.

Inoltre di principio non siamo contrari alla figura del Presidente del Consiglio, ma all’utilizzo che purtroppo si fa di questa carica, troppo spesso inserita giusto per dare un contentino. Il ruolo di garanzia che si attribuisce a chi presiede il Consiglio Comunale deve essere preciso compito di ogni componente dell’amministrazione, maggioranza e minoranza insieme. E, soprattutto, in questo momento consideriamo evitabile la spesa, prelevata direttamente dalle tasche dei cittadini. I soldi dell’indennità possono essere destinati ad altre finalità, più utili alla cittadinanza e più urgenti, come l’ambito sociale o il Forum dei Giovani.

La nostra è una scelta di senso, di responsabilità e di trasparenza.

Manterremo l’impegno di vigilare attentamente, di rappresentare un organo di controllo.

Faremo proposte, metteremo a disposizione di tutti idee, soluzioni e strategie portate avanti durante la nostra campagna elettorale, confidando in uno spirito di servizio costruttivo e aperto dell’intero Consiglio comunale.

Continueremo a farci portavoce di urgenze, problemi e necessità. Il malessere che in tanti hanno condiviso con noi nelle scorse settimane, sta venendo fuori adesso platealmente, passato il pressing psicologico della propaganda.

A chi ha avuto il coraggio di parlare prima e a chi lo sta facendo solo adesso diciamo ancora una volta che “Un’altra Meta c’è” e faremo tutto ciò che è in nostro potere per portare al centro della discussione i problemi veri del paese come la salute dei cittadini, la vivibilità del paese, la mancanza di parcheggi, il traffico dei bus turistici, la svendita del patrimonio comunale e via dicendo.

Con queste premesse, auguriamo a tutti buon lavoro. L’assegnazione delle cariche, appannaggio esclusivo della maggioranza, ha già fatto molto discutere per i criteri di scelta. Speriamo che per le azioni future di questa amministrazione venga tenuta in considerazione, prima di ogni altra cosa, la volontà dei cittadini.