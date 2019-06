Grande successo (e commozione) per la prima edizione del memorial “Rosa Porzio” a Meta. Il torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Pulcini e intitolato alla 64enne scomparsa ad agosto dello scorso anno in seguito a un tragico incidente stradale ha visto la partecipazione di tantissime persone. L’evento, ricordiamo, era promosso dall’Unione Sportiva Meta, di cui Rosa Porzio era segretaria: la manifestazione ha preso il via venerdì 7 giugno alle 16.30 presso il campo sportivo “Ivan Porzio”, da poco rimesso in sesto dal Comune di Meta. All’evento hanno preso parte il sindaco metese Giuseppe Tito e don Marino De Rosa. Determinante il lavoro della famiglia Manzi, Gustafierro e anche la collaborazione del consigliere comunale Roberto Porzio. Impegno anche del Comune di Piano di Sorrento, con il consigliere consigliere Teresa Cappiello e del Comune di Sant’Agnello nella persona dell’Assessore Attilio Massa.

sarà seguita dalla presentazione delle squadre in gara, oltre che da una preghiera e da una breve commemorazione di Rosa Porzio, donna capace di seguire con garbo e senso di responsabilità centinaia di giovani atleti impegnati in allenamenti e partite ufficiali.

Il memorial si è concluso domenica scorsa. Tre giorni di sport ed emozioni che hanno caratterizzato il nuovo impianto sportivo di via Ruggiero. Le squadre si sono affrontate in pieno spirito sportivo, in una cornice di pubblico leale e corretto. Un evento che ha reso felici tantissimi piccoli atleti, i quali hanno trascorso questi primi giorni di giugno al meglio.

Dopo la fase di qualificazione, si sono disputate le due semifinali:

US S.Nicola- Sant’Agnello Calcio 1-3

Stabia Academy – Ernesto Apuzzo Pimonte 0-1

La finale, a sorpresa, ha visto affrontarsi Pimonte e Sant’Agnello: il Pimonte si è imposto per 2-0.

Finale terzo e quarto posto:

Stabia Academy – S.Nicola (3-3) 5-4 d.c.r.

Le altre squadre partecipanti che si sono affrontate in due gironi sono:

US Meta – Massalubrense calcio- Varano Club – G.E.C.A. di sant’Antonio Abate

Tutte le squadre si sono date appuntamento al prossimo anni, per la seconda edizione del Memorial.

Non finisce qui. A Meta, si tiene anche un torneo che coinvolge diverse società, in diverse categorie, e che durerà fino al prossimo 30 giugno, quando culminerà in una festa di chiusura.