Meta, Francesca Pia Pollio selezionata per allenamento presso l’Accademia Internazionale di Ginnastica di Desio sede della squadra nazionale di ginnastica. La giovane promessa, allieva di Gym Academy Ritmica di Federica Gaudenzi, è stata selezionata per tenere un allenamento con i migliori tecnici d’Italia, allenamento voluto dalla direttrice tecnica Nazionale Maccarani. Esperienza finita e torna a casa con un altro pezzo importante per la sua carriera sportiva.

Complimenti da parte della redazione ed in bocca a lupo alla giovane ginnasta della Penisola sorrentina per una luminosa carriera ginnica.