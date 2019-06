Meta, fognatura guasta al Cimitero: “Cloaca a cielo aperto” – VIDEO

Una fognatura guasta al cimitero di Meta sta facendo discutere sui social. Poco distante da alcune cappelle si è palesata una perdita abbastanza ingente: i liquami stanno scendendo come un piccolo ruscello. Insomma, una immagine che non è assolutamente il massimo, soprattutto considerando che ci si trova in un luogo sacro. Il video è stato girato da Pino Aprea e condiviso da Claudio d’Esposito del WWF: sembra che la situazione si si stia protraendo da diversi giorni. Qualcuno parla di cloaca a cielo aperto, altri chiedono intervento della GORI.

Cloaca al Cimitero di Meta 2 gg. : " Cercasi GORI " ! Pubblicato da Pino Aprea su Venerdì 21 giugno 2019