Meta, bus passa con il rosso. Traffico in tilt

Meta, bus passa con il rosso fermando il traffico che procedeva nella direzione opposta. E’ successo in piena zona abitata del territorio metese, con l’assenza di controllo da parte dei vigili urbani. Traffico in tilt, con i veicoli che avevano transitato con il verde che si sono ritrovati l’autobus sulla propria strada. Dopo più di mezz’ora di stallo, la coda d’auto che si era ormai formata davanti al bus è stata costretta a procedere in retromarcia, per sbloccare il traffico e far procedere l’automezzo che ha commesso l’infrazione stradale.