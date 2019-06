Meta, assunto un tecnico per tre anni: è l’ingegner Giuseppe Maresca

Il Comune di Meta ha assunto per un tecnico da impiegare negli uffici per le pratiche edilizie e il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. C’è stata un assunzione lampo da parte dell’amministrazione di Giuseppe Tito, che attraverso la valutazione dei titoli dei candidati ha selezionato l’ingegnere Giuseppe Maresca, avendo esperienza maggior nelle materie richieste per l’incarico. Maresca è stato assunto a tempo determinato e per tre anni al termine della procedura ex articolo 110 comma, designandolo al profilo di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D, con part-time all’80%. Il tecnico sarà alle dipendenze dell’Ente e del Responsabile Area Urbanistica, l’architetto Maria Rosaria Visciano a partire dal prossimo 1 luglio e fino alla fine di giugno 2022.

L’ingegnere Giuseppe Maresca aveva già lavorato con il Comune di Meta e con il sindaco Peppe Tito ed inoltre in passato si è occupato di condoni edilizi, materia di cui si è occupato anche per un periodo al comune di Positano.