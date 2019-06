Meta, arriva il caldo torrido: i consigli della Farmacia Elifani per combatterlo

In queste 48 ore è prevista un’ondata di caldo di portata “storica”, almeno così l’hanno definita gli esperti. Le temperature dovrebbero toccare persino i 43°, superando l’estate record del 2003: il picco di calore è previsto tra giovedì e venerdì.

Per questa ragione è sempre meglio sapersi difendere dal caldo e la Farmacia Elifani di Meta, sempre molto attiva sui social, ha voluto dare dei consigli utilissimi. Per prima cosa bisogna sempre reintegrare i liquidi, bevendo acqua, evitando bevande zuccherate e gassate, oltre che le bibite che contengono caffeina perché hanno effetto diuretico e quindi favoriscono la disidratazione.

Evitare gli alcolici, i quali aumentano frequenza cardiaca e sono vasodilatatori, ma bisogna assolutamente stare attenti anche alle bevande molto fredde: c’è serio rischio di congestioni. Per quanto riguarda l’alimentazione, si raccomandano pasti leggeri, ricchi di frutta (in particolare uva e anguria), verdura (preferibilmente cruda) e indicati particolarmente sono i frullati e le spremute di frutta. Evitare, poi, in giornate particolarmente calde, di cimentarsi in attività fisiche.

