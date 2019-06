Massa Lubrense. In tanti per festeggiare Bartolo Miccio ed i suoi fantastici 18 anni

Massa Lubrense. Il 7 giugno è una data importantissima per Bartolo Miccio, studente presso la 1a C del Liceo Artistico Musicale “Francesco Grandi” di Sorrento. E sono stati propri i suoi compagni i primi a festeggiare i suoi 18 anni, insieme ai professori ed alla dirigente scolastica Daniela Denaro. I festeggiamenti sono proseguiti in serata presso un locale alla moda. Per brindare con lui, oltre ai compagni di classe, c’erano anche le sue insegnati di sostegno e ovviamente i genitori Salvatore Miccio e Rita Miniero con il fratello Cordiale e la sorella Veronica. Questo dimostra l’immenso amore che tutti nutrono per Bartolo, un esempio di amore per la vita, che dimostra con il suo sorriso e con l’affetto che riesce a trasmettere a coloro che gli sono vicino. Ma forse gli auguri più belli per Bartolo sono quelli che ha ricevuto dal calciatore Lorenzo Insigne che si è collegato in diretta dal ritiro della nazionale di calcio per potersi unire al coro di auguri per Bartolo, grandissimo tifoso del Napoli. A rendere possibile questo bellissimo regalo è stato il Cardinale Crescenzio Sepe ed il suo portavoce Enzo Piscopo che si sono adoperati affinchè gli auguri di Insigne potessero arrivare per rendere felice il neo 18enne. Una persona speciale Bartolo, circondato da tantissimo amore non solo nel giorno del suo compleanno ma ogni giorno della sua vita. E anche noi di Positanonews ci uniamo ai tantissimi auguri per i 18 anni di Bartolo.