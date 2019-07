Massa Lubrense. Rinvio della data per il pagamento della Tari, sia per i privati che per le aziende

Massa Lubrense. Nella cittadina della penisola sorrentina arriva un rinvio a data da destinarsi per il pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Lo slittamento riguarda sia i priva che le aziende ed a renderlo noto è un avviso dell’amministrazione comunale firmato da Antonio Tramontano, funzionario responsabile del settore tributi. Nella nota si legge: “Si avvisano i signori contribuenti che a causa di problemi connessi all’attività dell’ufficio l’emissione degli avvisi Tari per l’anno 2019 subirà uno slittamento a data da definire”. Come conseguenza diretta si avrà ovviamente il rinvio della scadenza dei pagamenti.