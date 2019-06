Massa Lubrense, ecco Rihanna e il fidanzato Hassan Jameel a Marina del Cantone allo Scoglio . Tappa anche a Capri

Massa Lubrense / Sorrento . Entra nel vivo l’estate in Costiera Sorrentina e dintorni. Sono tanti i vip che si stanno facendo vedere in questi giorni, questa volta è stato il turno della cantante Rihanna. Questa è stata immortalata nella giornata di ieri mentre era nei pressi di Massa Lubrense, a Marina del Cantone sempre a Lo Scoglio a Nerano meta privilegiata dei Vip : la bella barbadoregna è arrivata insieme al fidanzato Hassan Jameel, imprenditore saudita in passato legato a Naomi Campbell. E’ molto difficile per gli addetti ai lavori paparazzare i due: ad oggi sono davvero poche le foto che li ritraggono insieme. Dopo aver pranzato in un noto ristorante del posto, i due hanno fatto tappa a Capri: qui i due hanno cenato al ristorante Da Paolino.

Solo qualche giorno fa la rivista Forbes ha stilato la classifica delle artiste donne più ricche al mondo e Rihanna figura in prima posizione. Secondo la rivista, il suo patrimonio ha un valore di 600 milioni di dollari, superiore ad altre celebrità come Madonna (che ha una fortuna di 30 milioni inferiore), Celine Dion (con 150 milioni in meno), e Beyonce (200 milioni in meno). Il mese scorso, la 31enne star delle Barbados ha lanciato il suo marchio di moda, Fenty, in una boutique pop-up a Parigi, diventando la prima donna di colore a creare un marchio originale con Lvmh.