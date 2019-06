Massa Lubrense . Grave denuncia di Teresa Coppola paziente di igiene mentale nei confronti di Balduccelli e dei servizi sociali . Già abbandonata dalla chiusura del cento di igiene mentale a Sorrento, ora in cura a Sant’Agnello. Deportati altri malati, di cui alcuni, sradicati dal contesto in cui si trovavano , sono morti. Ora la signora Coppola lamenta che non ha ricevuto aiuto da Balduccelli, dalla Staiano, Antonella Apuzzo, persino dal segretario Valerio Costabile. Nello specifico non siamo stati ancora in grado di approfondire i dettagli da lei denunciati, il check fact, al momento abbiamo inviato una mail anche al capogruppo di opposizione Lello Staiano. Nessuno risponde. Abbiamo la responsabilità morale e civile almeno di lanciare un appello alle istituzioni, troppo spesso le persone con disagi fisici, mentali e socio economici vengono abbandonati a se stessi in Penisola Sorrentina