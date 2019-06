Massa Lubrense, fermato camion ungherese: sequestrati 4 quintali di alimenti destinati ad Hotel in Penisola Sorrentina

Operazione della Guardia di Finanza di Massa Lubrense nella giornata di ieri. Durante un controllo di routine, infatti, è stato fermato un camion proveniente dall’est Europa, precisamente dall’Ungheria, il quale stava trasportando degli alimenti destinati ad un albergo della Penisola Sorrentina: quello che i militari hanno riscontrato è che la merce veniva trasportata in condizioni igienico-sanitari estremamente precarie e di conseguenza pericolosa per il consumo.

Per questa ragione sono stati sequestrati oltre 4 quintali di alimenti. La cosa assurda, stando alle informazioni raccolte, è che i prodotti erano quasi tutti a base di carne e non erano conservati in celle frigorifere come legge impone. Denunciato il conducente del camion e tutti i prodotti sequestrati saranno poi distrutti.

Resta da capire, ora, se l’albergo destinatario fosse a conoscenza della situazione, e avrebbe quindi messo in commercio i prodotti in quello stato, oppure, come vogliamo sperare, risulterebbe la parte danneggiata dalla situazione. Fortunatamente i militari del posto portano a termine sempre un ottimo lavoro e sono sempre attivi e attenti per tutelare gli interessi dei cittadini.

Vi terremo aggiornati.