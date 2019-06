Massa Lubrense. Concorso per la copertura di un posto nel corpo della Polizia Municipale, ecco la graduatoria finale

Massa Lubrense. E’ stata diffusa la graduatoria finale del concorso valido per un posto nel corpo della locale Polizia Municipale. Durante le varie selezioni i candidati sono stati sottoposti a due prove scritte ed un colloquio orale. Hanno poi dovuto dimostrare il loro grado di conoscenza dell’informatica e della lingua inglese, al fine di rispondere al meglio alla copertura del posto disponibile. I candidati che hanno superato le varie fasi della selezione sono stati, quindi, inseriti in una graduatoria dalla quale l’amministrazione comunale nominerà il nuovo vigile urbano e che resterà comunque valida in caso di future assunzioni nel corpo della Polizia Municipale di Massa Lubrense o di altri comuni. Clicca qui per leggere la graduatoria: Graduatoria vigili Massa Lubrense