Massa Lubrense- Banchi e sedie con il ricavato degli indumenti usati e dei rifiuti elettronici. E’ proprio il caso di dire una risorsa dai rifiuti. E’ quanto accaduto anche quest’anno presso gli Istituti Comprensivi Bozzaotra e Pulcarelli di Massa Lubrense. Dal posizionamento nell’area antistante di alcuni plessi scolastici di raccoglitori per gli abiti usati e per i RAEE, i rifiuti di apparecchiature elettroniche inutilizzabili e piccoli elettrodomestici, sono stati raccolti rifiuti dal cui avviamento al riciclo sono stati recuperati fondi per l’acquisto di banchi e sedie.

Il progetto è stato avviato dall’amministrazione comunale ed in particolare dall’assessore all’ambiente Sonia Bernardo e dal consigliere delegato alla pubblica istruzione Maria Cacace, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio e della società Terra delle Sirene incaricata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sei banchi e sei sedie sono stati consegnati ai dirigenti scolastici Raffaele Russo e Rita Parlato dal direttore tecnico di Terra delle Sirente Antonino Di Palma e da Aniello Mazza dell’Ufficio ecologia del Comune.

“Si tratta di una piccola iniziativa in termini economici ma dal grande significato educativo verso i nostri ragazzi -afferma Sonia Bernardo assessore all’ecologia- dal raccolta degli abiti usati e dai rifiuti elettronici sono stati introitati poco più di un migliaio di euro che sono stati investiti in banchi e sedie per le scuole. In questo modo i ragazzi si rendono conto che da una corretta differenziazione dei rifiuti si possono avere dei benefici non solo per l’ambiente ma anche per la scuola”.