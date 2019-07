Manolas-Napoli: è fatta

Un matrimonio che s’ha da fare e si farà, quello tra Kostas Manolas (28) ed il club partenopeo. La fumata bianca potrebbe arrivare già nella giornata di domani.

Infatti, mancherebbero gli ultimi dettagli da limare sull’ingaggio del difensore greco; il Napoli offre al giocatore un contratto da 3,5 milioni di euro l’anno, mentre l’entourage del giocatore (assistito di Mino Raiola n.d.r) chiede 4,5 milioni.

Le parti contano di trovare una soluzione entro 24-48 ore, e ad inizio della prossima settimana, Kostas Manolas potrebbe già sbarcare all’ombra del Vesuvio per effettuare le visite mediche con quella che, ormai con certezza, si appresta a diventare la sua prossima squadra dopo 5 anni di Roma.

Discorso a parte per quanto riguarda Amadou Diawara, centrocampista ormai ex Napoli che andrà a rinforzare il centrocampo di Fonseca per la prossima stagione. Per il classe ‘97 si attende il ritorno dalla coppa d’Africa, in cui è attualmente impegnato con la sua Guinea.

Iniziano già a circolare indiscrezioni secondo cui il centrocampista arriverebbe quasi a triplicare il suo ingaggio nella capitale (da 700.000 a 2.000.000 di euro netti annui).

La città di Napoli è in fermento per l’attesa di Manolas, che andrà a formare una difesa di livello mondiale al fianco di Kalidou Koulibaly.

Ma questo potrebbe essere solo l’inizio, filtra ottimismo nell’ambiente azzurro per i grandi nomi che vengono accostati al club di Ancelotti nelle ultime ore, come quello di James Rodriguez, attualmente in forza al Real Madrid. Il centrocampista non rientra nei progetti di Zidane, e infatti avrebbe già manifestato la sua volontà di abbandonare la capitale spagnola. Da non sottovalutare inoltre, il forte legame che intercorre tra il fantasista colombiano, e Carlo Ancelotti, il quale richiese in prima persona l’acquisto del ventottenne nella stagione 2014-2015, quando era l’allenatore dei ‘Blancos’.

Il mercato in casa Napoli inizia a far sognare i tifosi azzurri, Aurelio De Laurentiis cercherà in questa sessione di mercato di limare il gap con la Juventus per ambire al tanto agognato scudetto che in città manca dalla stagione 1989-1990.