Manolas Napoli, il difensore greco lancia forti segnali attraverso i social

Nell’era digitale i segnali provengono anche dai social network. E’ ciò che ha fatto Kostas Manolas su Instagram, commentando con un cuore una foto che lo ritraeva con la maglia del Napoli. L’accordo tra il difensore greco e il Napoli è già stato raggiunto da tempo, restano da limare i dettagli con la Roma. I giallorossi hanno necessità di monetizzare entro il 30 giugno per rientrare nei conti del Fair Play Finanziario, quindi la società capitolina sarebbe disposta ad offrire un piccolo sconto ai partenopei, a dispetto dei 36 milioni della clausola rescissoria.

In uscita per il Napoli c’è da vedere quello che accadrà con Dries Mertens, in scadenza il prossimo anno. Qualora il belga non dovesse rinnovare in tempi brevi, non è escluso un suo trasferimento nella capitale, in un’operazione a parte rispetto a quella di Manolas. Il calciomercato è in pieno fermento e il Napoli resta vigile in attesa di concludere gli affari più importanti.