Positano, costiera amalfitana. Quest’anno il Lido Positano compie dieci anni e sarà inaugurato il prossimo 22 giugno in concomitanza con la cerimonia di conferimento della Bandiera Blu, protagonisti dell’inaugurazione saranno i bambini della scuola dell’infanzia con uno spettacolo di danze e musiche popolari. Inoltre, l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare l’estate al tema dell’ambiente e si parte proprio dalla spiaggia con il Lido Positano che quest’anno sarà “plastic free”, ma il progetto coinvolgerà a breve l’intera città. Per questa estate 2019, in un’ottica ampia di rispetto e civiltà, il Lido sarà anche “smoke free”. Insomma, iniziative lodevoli per la città di Positano che si spera servano da esempio e da stimolo affinché la cultura del “plastic free” e dello smoke free” diventi un vero e proprio stile di vita. Ma per conoscere tutte le novità non vi resta che guardare il video dell’esclusiva intervista all’assessore Giuseppe Guida.