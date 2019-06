Maiori, un’altra star in Costiera Amalfitana. Si tratta dell’attore Tim Robbins

Maiori. La Costiera Amalfitana è meta di tantissimi personaggi famosi. Oggi si registra infatti la presenza a Maiori di Tim Robbins, attore, regista e sceneggiatore statunitense, il quale soggiorna in una villa privata insieme alla famiglia. Si tratta di un ritorno nella Divina per il personaggio di Hollywood.

Uno dei premi più importanti della sua carriera risale nel 2004, quando è stato vincitore del premio Oscar per il miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Mystic River di Clint Eastwood.