Maiori, stop ambulanti in spiaggia: assunti quattro agenti municipali stagionali

Maiori, Costiera Amalfitana. Sono stati assunti quattro agenti municipali stagionali, nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure 2019”. Dopo le prove d’esame, il 30 maggio (con determina n. 67 dell’area vigilanza) è stato approvata la graduatoria di merito finale, con i quattro candidati che saranno impiegati a tempo pieno dal 15 giugno al 15 settembre: Balzano Rosangela, Pellegrino Francopio, Coccorullo Mario e Anastasio Massimo sono i quattro agenti che andranno ad integrare l’organico della Polizia Municipale.

Il comune di Maiori è risultato destinatario di un finanziamento per iniziative di prevenzione e contrasto

dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti, nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure 2019”. Il fondo per la sicurezza urbana di Euro 42.000,00 è finanziato infatti dal Ministero dell’Interno (istituito dall’art. 35-quater del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018), rientrando nel quadro di risorse ministeriali messe in campo da Matteo Salvini, con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza.