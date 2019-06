Maiori. Recuperato un rapace sulla spiaggia: il falco ed il gabbiano

Non è solo il nome di una nota trasmissione di radio 24 condotta da Enrico Ruggeri ma può essere il titolo di una singolare vicenda verificatasi oggi 14 giugno sulla spiaggia di Maiori.

Il falco in questione è un gheppio (Falco tinnunculus) rimasto ferito in uno scontro con un più grande gabbiano reale (Larus cachinnans) forse disturbato dalle operazioni di caccia del collega alato. Questo è, infatti, quello che mi hanno raccontato i numerosi e volenterosi bagnanti presenti nell’angolo estremo del litorale di Maiori, cosiddetto Costa d’angolo, capitanati da Carla Torelli, autrice anche delle belle foto che corredano questa nota.

Intervenuto sul posto con mio figlio Sergio, che aveva ricevuto la chiamata alle ore 12,00 circa, abbiamo provveduto a recuperare il non grande ma combattivo rapace e a verificare le sue condizioni, che da un sommario esame sembrano non preoccupanti (forse solo qualche contusione ad un’ala) Accertamenti più approfonditi e cure più appropriate saranno apprestati dai tecnici dell’Oasi LIPU di Salerno al quale il gheppio sarà consegnato al più presto. Ci auguriamo che, una volta rimesso, possa recuperare la libertà nello stesso luogo in cui ha vissuto la brutta avventura.