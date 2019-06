Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 17 a Maiori sulla Strada Provinciale 2, all’altezza della frazione di Vecite. Le cause del sinistro sono ancora da accertarsi, ma da prime notizie giunte alla nostra redazione, sono dovute intervenire sul posto due ambulanze del 118 da Maiori e Castiglione di Ravello, per trasportare i feriti a Presidio Ospedaliero Costa d’Amalfi. Successivamente sul posto sono giunti i carabinieri della stazione locale per i rilievi di rito. Si attendono aggiornamenti.