Maiori, domani trattamento di disinfestazione sul territorio comunale

La direzione generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, ha diramato un avviso alla cittadinanza di Maiori, che domani 5 giugno, a partire dalle ore 23.30, avrà inizio il trattamento di disinfestazione adulticida sul territorio comunale. L’intervento sarà effettuato da personale specializzato, con l’ausilio di automezzi e attrezzature idonee. I prodotti utilizzati, registrati e autorizzati dal Ministero della Salute, sono a base di Piretroidi di Sintesi, in formulazioni a basso impatto ambientale.

La popolazione è invitata a collaborare evitando l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettendo al riparo animali domestici e da compagnia, chiudendo finestre e balconi durante l’esecuzione dell’intervento e

lavando frutta e ortaggi accuratamente se coltivata in orti e giardini vicino al centro urbano. La disinfestazione adulticida serve ad eliminare gli esemplari adulti degli insetti più pericolosi in circolazione, come la zanzara tigre e le vespe d’Oriente.