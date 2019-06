Maiori: Domani alla sfilata di Roma il ferito di guerra Mauro Laiso. Un onore per tutta la Costiera Amalfitana

Domani la Costiera Amalfitana sarà a Roma in occasione della festa della Repubblica. A rappresentarci sarà Mauro Laiso, classe 1979, di Maiori, sottufficiale dell’Aeronautica Militare. Un occasione riservata a pochi.

La storia di Mauro è davvero toccante. Primo Aviere Capo (1°AO) è in servizio dal 2 agosto del 1999. Sin dall’inizio della sua carriera si è sempre occupato di difesa delle istallazioni e del personale. Attualmente è operatore di forze di protezione speciali. In vent’anni di carriera ha partecipato e collaborato, nell’ambito “Force Protection”, a numerose missioni nazionali e internazionali, NATO e ONU e operato in teatri quali Albania, Kosovo, Afghanistan.

A Herat, il 3 aprile del 2009, durante un’attivazione di difesa dell’aeroporto militare, l’attacco improvviso di ribelli locali provocò il ferimento di Laiso.

Un vero e proprio rocket attack: mortai artigianali furono fatti esplodere lungo il perimetro della pista di volo e all’uscita dal mezzo blindato, per rispondere al fuoco, Laiso finì in una buca procurandosi la torsione del ginocchio che provocò la rottura del menisco e legamento crociato destro. Obbligato il rientro anticipato in Italia. Dopo una lunga e complicata riabilitazione gli è stato riconosciuto il distintivo d’onore di ferita in servizio e io status di vittima del terrorismo, del dovere ed equiparati. Per questo è stato scelto tra pochi a rappresentare l’Aeronautica nella prima sfilata dei Veterani domani, a Roma, per la Festa della Repubblica.

La parata partirà alle 09.15 dall’Altare della Patria, dove il presidente Mattarella deporrà una corona di alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Alle ore 10, in via dei Fori Imperiali, avrà inizio la Parata militare con esibizione delle Frecce Tricolore.

Un vero onore per noi della Costiera essere rappresentati da questo giovane maiorese.