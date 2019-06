Maiori, chiusura al traffico per lavori sul costone di via Capitolo dal 24 giugno

Il Comando associato di Polizia Locale “Costa d’Amalfi” ha predisposto la chiusura al traffico di via Capitolo, nel territorio comunale di Maiori, per lavori di somma urgenza da realizzarsi al costone roccioso, parte sottostante di via Vena. L’ordinanza n. 22 del 20 giugno 2o19, indica come data d’inizio dei lavori lunedì 24 giugno, con le opere di bonifica che dureranno 30 giorni. Data la particolarità dell’intervento, a partire da lunedì in via Capitolo sarà istituito il divieto di sosta e di fermata di tutti i veicoli dalle ore 7,00 del 24 giugno fino alla conclusione dei lavori, prevista per il 24 luglio.