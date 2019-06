Maiori, brutto incidente a Capo d’Orso: auto finisce contro moto. Corsa a Castiglione

Tremendo incidente poco fa a Maiori, zona Capo d’Orso. Un’automobile e una moto che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente. Uno scontro fortissimo che ha sbalzato via il ciclomotore: è stato il centauro ad avere la peggio. Celermente sono intervenuti i sanitari del 118 avvertiti da chi ha assistito alla scena; questi hanno portato il ferito all’ospedale di Castiglione. Fortunatamente sembra, dalle prime informazioni ricevute, che non si tratti di ferite gravi quelle riportate dal motociclista. Ora sono sul posto i Carabinieri di Tramonti per i rilievi di rito. Ancora da capire le cause che hanno portato allo scontro.

Vi terremo aggiornati.