Maiori auguri per la pensione a Enzo Mammato, simbolo della polizia municipale di una volta. Una persona amica di tutti e disponibile, seria e professionale, come la polizia municipale di una volta . Il “vigile urbano” che interveniva con lo spirito di rendere migliore la città come tanti in Costiera amalfitana. Conosciuto da tanti in Costa d’ Amalfi a Mammato, oggi al suo ultimo giorno di lavoro, giungano i nostri auguri più sinceri.