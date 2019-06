Maiori, 65enne rischia di annegare a mare. Soccorso con eliambulanza. 118 in ritardo in Costa d’ Amalfi . Il 65enne è stato soccorso dai sanitari del 118 di Maiori in spiaggia: l’uomo di origini casertane era vivo e privo di sensi, ed è stato trasportato al Pronto Soccorso di Castiglione di Ravello. Lo sfortunato bagnante è stato intubato e assistito da un rianimatore, ed è stato sottoposto ad esami di rito (tra cui una radiografia al torace). I medici hanno svuotato i polmoni dall’acqua di mare con apposita terapia, prima di trasferire il degente in ambulanza al porto turistico di Maiori per il trasporto in eliambulanza all’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, ove si trova attualmente ricoverato.

Intanto il 118 è in ritardo in Costa d’ Amalfi, spiagge ancora sguarnite a Positano, dove rischiò di morire la settimana scorsa un 91enne, Praiano e dintorni, aspettando l’idroambulanza con la Croce Rossa che sarebbe utile da subito per salvare vite umane.