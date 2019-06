Maiori: I 25 anni di sacerdozio di don Andrea Apicella

Ha raggiunto la soglia delle nozze d’argento con la Chiesa il prete di strada don Andrea Apicella, maiorese, ex parroco di Pogerola di Amalfi, frazione molto popolosa adagiata sul promontorio sovrastante la città di Masaniello

Santa Eucarestia celebrata il 28 di giugno nella parrocchiale di san Giovanni Battista di Vietri sul mare , presieduta dal sua Eccellenza Beniamino Depalma, arcivescovo emerito dell’arcidiocesi di Amalfi, mai dimenticato, e di quella di Nola.

Andrea Apicella (discusse la tesi sull’origine del cognome) da parroco di Pogerola ha quasi rivoluzionato le pagane abitudini del borgo aiutato dalla costante presenza dei giovani per i quali ha edificato le strutture sociali e sportive, riuscendo nell’intento con i soldi sottratti alle spese per i fuochi d’artificio e altro Ora collabbora con la parrocchia di Vietri sul mare nella veste di viceparroco, assumendo l’onere di consulente ecclesiale del Cenmtro sportivio italiano di CAVA DEI TIRRENI- NOCERA INF.

Lo stesso Beniamino Depalma quando era arcivescovo di Amalfi (Amalfi gli è rimasto nel cuore) lo ha ordinato sacerdote