Lutto Antonio Imparato i ringraziamenti della famiglia

Purtroppo il presidente Antonio Imperato è venuto a mancare martedì scorso.

La famiglia Imperato, il figlio Sebastiano e la moglie Adriana ringraziano tutti gli amici, gli Enti, le Associazioni e i collaboratori per le dimostrazioni e le parole di affetto ricevute in questi giorni.

Il suo nome e quello che ha fatto in più di 40 anni di sport in Campania e in Italia non verrà mai dimenticato.

Grazie.