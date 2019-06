Desta sempre più interesse culturale il Ninfeo del museo George Vallet in Villa Fondi. La possibilità di leggerlo nella sua interezza offre spunti di riflessione e approfondimenti nell’interpretazione di tutto quanto rappresentato. Oggi nell’intrattenermi con prof e studenti tedeschi dell’Università di Monaco di Baviera, son affiorate altre ipotesi legate alle raffigurazioni. Memori di una nascita sacrale e cultuale del Ninfeo nell’antica Grecia legata alle acque, sia di fiume che di mare, la quarta nicchia presenta un cavallo alato incorniciato sul fondo e nei laterali cavalli marini, tritoni, animali mitologici con testa di cavallo e corpo di pesce, che ci potrebbe condurre a Poseidone dio del Mare. La quarta nicchia a specchio sull’altra metà del ninfeo, quello posto ancora nella sala, ci presenta una cerva, che potrebbe condurci alla Divinità di Diana. Quindi si incomincerebbero ad intravedere delle prospettive cultuali, di cui ricordiamo, già dalla prima nicchia, la prof Renate Markoff e Umberto Pappalardo, in una visita di qualche tempo fa, nella volta sommitale, incorniciata in un diverso tipo di conchiglie , le murex, la testa di Apollo. Ancora, ci viene incontro il fatto che le nicchie sono dodici, come le divinità , come le ville a Capri che fece costruire Tiberio Imperatore, dedicandole ogni una ad una divinità.