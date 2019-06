Lunedì nero per la viabilità. Strada chiusa a Conca dei Marini. Odissea a Pozzano da e per Sorrento. Per le due costiere , che Positanonews segue, giornata infernale per il traffico. Non bastava il caos degli autobus turistici in Costiera Amalfitana, che si ritrova anche la strada chiusa a Conca dei Marini per lavori di manutenzione. Positano, Praiano e Amalfi sono in grave difficoltà e l’ordinanza del Prefetto di Salerno e dell’ANAS rimane solo un annuncio. Anche i viaggiatori della Penisola Sorrentina sono allo stremo. Viaggiare da Sorrento a Castellammare di Stabia , all’autostrada Napoli – Salerno, e viceversa porta all’esasperazione. Al traffico caotico, si aggiunge, anche qui una chiusura a Pozzano con obbligo di passare in galleria quasi da soffocamento. Della Circumvesuviana? Non ne parliamo, da incubo!

Consigliamo vie alternative, ma non sappiamo quali. In questo momento gli aliscafi sono i mezzi più adatti per viaggiare.