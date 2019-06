Lotta al randagismo:Vietri in prima fila

Una dimostrazione di affetto,ma anche di rispetto delle leggi,arriva dal comune di Vietri sul mare.Con una determina datata 14 giugno,il comune di Vietri, così come stabilito dalla legge,in quanto organo di controllo sul trattamento degli animali ha stanziato la somma di 3000 euro rinnovando la convenzione, già in essere dal 1996, con il canile “IGUAZU”di Montecorvino Rovella./ La convenzione prevede il servizio di custodia,mantenimento e disinfestazione dei cani

randagi catturati nel territorio Comunale ad opera del Servizio Veterinario dell’ASL competente,al

prezzo di €1,81 al giorno per ogni singolo animale ricoverato . Purtroppo,come si legge nella determina,pur effettuando una accorta vigilanza da parte dei vigili urbani,il fenomeno del randagismo è abbastanza diffuso,e solo grazie alle segnalazioni dei cittadini molti di questi randagi vengono catturati,curati e microchippati.

Tutto ciò serve per evitare eventuali aggressioni a cittadini inermi o ignari delle problematiche di un randagio.

Le spese di ricovero e delle cure,sono a carico del comune,ma questo è un bell’esempio di attenzione nei confronti dei nostri amici a quattro zampe.

Antonio Di Giovanni