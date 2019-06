L’ex Ministro Pinotti in Costiera Amalfitana. Giro in barca con Lucibello e relax alla OtiumSpa

Ormai in Costiera Amalfitana è via vai di attori, registi, sportivi, cantanti e politici, che scelgono questa meravigliosa terra per trascorrere le loro vacanze estive o semp0licemente per staccare un po’ la spina dai propri impegni.

A trascorrere un weekend nella Divina, l’ex Ministro della Difesa, Senatrice Roberta Pinotti, che ha scelto OtiumSpa Costa d’Amalfi di Minori per qualche ora di puro relax. Accolta dal direttore Ennio Cavaliere ed il suo staff, la Pinotti si è complimentata per questo nuovo modo di vivere il mare.

Intorno alle 19, la Pinotti è stata vista anche sul pontile Lucibello di Positano, probabilmente per fare un giro in barca e ammirare la bellezza della Costiera Amalfitana.

Roberta Pinotti era emozionata ed entusiasta della bellezza dei servizi di OtiumSpa e di Lucibello, e ha promesso che sarebbe ritornata in Costa D’Amalfi per trascorrere altri momenti di relax.