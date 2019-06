Per l’estate l’ASL di Salerno potenzia il Servizio Emergenza Territoriale Trasporti Infermi 118, nuove postazioni anche a Positano e Cetara

Una bella notizia per la provincia di Salerno e la costiera amalfitana. Con l’arrivo dell’estate è risaputo che, purtroppo, aumenta la necessità della presenza del Servizio di Emergenza del 118 poiché, stante il maggiore afflusso di persone nelle località turistiche, aumentano inevitabilmente gli episodi di malori dovuti in particolare alle elevate temperature, ma si registra anche un maggior numero di incidenti legato all’incremento del traffico. E’ quindi di vitale importanza poter contare sull’assistenza del personale sanitario del 118. A tal proposito, l’’ASL Salerno ha comunicato che, a partire dalle ore 8:00 di domani 15 giugno e fino alle ore 8:00 del 16 settembre, parte il Potenziamento Estivo del Servizio Emergenza Territoriale Servizio Trasporti Infermi 118, presso le seguenti postazioni: 1. Positano 2. Cetara 3. Litoranea Pontecagnano-Battipaglia 4. S. Maria di Castellabate 5. Pisciotta 6. Pollica-Località Acciaroli 7. Casalvelino 8. Marina di Camerota 9. Centola località Palinuro 10. Capaccio. Queste 10 postazioni si aggiungono alle 57 ordinarie del 118, con un complessivo incremento di ambulanze a copertura del territorio che diventano 67. Quest’anno il potenziamento è stato esteso ad un periodo di tre mesi, con partenza dal 15 giugno e fino al 16 settembre, per una complessiva copertura di un mese in più rispetto agli anni precedenti e ciò in vista dell’aumento di affluenza turistica nelle zone costiere della provincia di Salerno, che vede l’incremento delle presenze presso i territori provinciali a vocazione turistica. Si ringraziano le Associazioni di Volontariato che si sono rese disponibili per l’attivazione di queste postazioni aggiuntive e i medici del sistema 118 aziendale, così come i medici anestesisti rianimatori dei presidi ospedalieri aziendali che contribuiscono alla copertura dei turni.