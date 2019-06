Lavori in Costa d’ Amalfi per togliere i “fichi d’India” in piena estate. L’ira del M5S di Praiano che denunciò il problema:

Dopo esattamente dieci mesi e due nostri solleciti, risalenti agli scorsi mesi di Gennaio e Marzo inoltrati ad Anas, Prefetto e Comune di Conca dei Marini, stamane l’Anas ha iniziato i lavori di risanamento del costone roccioso sovrastante la Statale nei pressi del gommista Arturo, interessati dal crollo di un fico d’india ivi sussistente. Inutile dire che al danno si è aggiunta la beffa! Difatti, dopo una sì lunga attesa, si è scelto senza preavviso di intervenire oggi, creando file chilometriche! Ennesima prova, se dovesse servire, che la programmazione e la concertazione sono parole che restano inapplicate in Campania. La Costiera Amalfitana trattata da zerbino di casa propria! Dove sono il Presidente De Luca ed il resto della Giunta Regionale? Si vedono solo in occasione di vacanze ed inaugurazioni?

Foto Ivan Mastro