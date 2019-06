L’attrice Uma Thurman in vacanza tra Capri ed Ischia in compagnia del figlio Levon

L’attrice e modella statunitense Uma Thurman, apprezza musa di Quentin Tarantino per il quale è stata protagonista di “Pulp fiction” e “Kill Bill”, ha visitato Capri in occasione del party organizzato da Bulgari sull’isola azzurra e ne ha approfittato per concedersi alcuni giorni di vacanza ad Ischia in compagnia del figlio Levon. Sull’isola verde ha amato passeggiare in tranquillità lungo il corso per poi fare shopping a Lacco Ameno. E la sera si è rilassata con una cena a bordo dello yacht ormeggiato in rada proprio nella baia di Lacco Ameno, gustando piatti della cucina mediterranea cucinati per lei dallo chef Pasquale Palamaro. L’attrice ed il figlio resteranno ad Ischia per tutto il fine settimana e si sono concessi un tour dell’isola in barca per poter ammirare la bellezza unica del paesaggio. E proprio nell’incantevole baia del Regina Isabella mamma e figlio si sono fatti scattare una foto che hanno accompagnato con la didascalia “Hello, hello life is sweet”, ovvero “Ciao, ciao la vita è dolce”. E come darle torto, con un mare ed un panorama mozzafiato la vita non può che essere dolcissima.