L’attrice inglese Tina O’ Brien sceglie la città di Positano per la seconda luna di miele con il marito Adam Crofts

Positano è, per definizione, città romantica e quale meta migliore per poter trascorrere la luna di miele. E’ quello che ha pensato anche l’attrice inglese Tina O’Brien che si è regalata una vacanza nella città verticale insieme al marito Adam Crofts, con il quale è convolata a nozze sei mesi fa. Quella a Positano è, in pratica, la loro seconda luna di miele dopo la prima, in forma ridotta per impegni lavorativi, trascorsa nelle regione dei Laghi. Ed ora i due si rilassano tra il sole ed il mare della costiera amalfitana festeggiando il loro amore in uno dei luoghi più belli al mondo.