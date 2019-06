L’Asl Salerno recluta 60 nuovi infermieri a tempo determinato, il bando del concorso

La Asl Salerno ha emesso un avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato per 12 mesi (non rinnovabili) per il reclutamento di 60 nuovi infermieri da assegnare, in via prioritaria, al DEA Nocera-Pagani-Scafati (30 unità) e al DEA Eboli-Battipaglia-Rocca (10 unità) e al DEA Vallo-Agropoli (20 unità). Le 60 unità si aggiungono alle 154 reclutate tra il 2018 e l’anno in corso. La domanda va inoltrata, entro quindici giorni, sulla specifica piattaforma che si troverà sul sito aziendale dell’Asl. Ecco il pdf del Bando di concorso ASL Salerno