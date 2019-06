Il direttore Filippo Merola ha pubblicato nel numero di Giugno 2019 un interessante articolo sui laboratori di restauro del Museo Correale, leggibile qui:surrentum .

Noi aggiungiamo che il quadro attualmente affidato alle cure del restauro è IL SOGNO DI SAN GIUSEPPE.

L’Annuncio a Giuseppe, riportato nel Vangelo di Matteo è molto importante per capire bene il ruolo avuto da Maria nell’Incarnazione. Se non avessimo che il racconto dell’Annuncio a Maria, questo sarebbe certo bello, ma mancherebbe di realismo. Perché Maria stava per diventare madre: se questo doveva accadere fuori dal contesto matrimoniale, allora – inevitabilmente – suo figlio sarebbe passato più tardi per un figlio naturale, cosa che fu d’altronde sostenuta sia dai giudei che dai pagani, nelle loro veementi polemiche contro i cristiani.

Il testo di Matteo 1,18-24

18 Di Gesù come Messia l’origine ebbe luogo nel modo seguente: sua madre Maria era fidanzata a Giuseppe; ora, prima che essi venissero ad abitare insieme, ella si trovò che portava in grembo un bambino per l’opera dello Spirito Santo.

19 Ma Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva svelare [il suo mistero] decise di separarsi da lei in segreto.

20 Ma quando ebbe preso questa decisione, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa; perché, certo, ciò che è stato generato in lei viene dallo Spirito Santo,

21 ma ella [ti] partorirà un figlio e tu gli darai il nome di Gesù, perché sarà lui a salvare il suo popolo dai suoi peccati».

22 Ma tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per bocca di un profeta:

23 «Ecco: la vergine porterà in grembo e partorirà un figlio; e gli daranno il nome di Emmanuele», che in traduzione significa: «Dio-con-noi».

24 Ma quando Giuseppe si fu risvegliato dal sonno, fece come l’angelo del Signore gli aveva ordinato e prese con sé la sua sposa.

A partire da queste difficoltà concrete, comprendiamo meglio il significato provvidenziale del matrimonio di Maria e la missione estremamente importante e delicata che Giuseppe doveva compiere. Anche se il figlio non doveva nascere da relazioni coniugali normali tra Maria e lui, Giuseppe era ugualmente lo sposo legittimo di Maria, egli doveva adempiere nel matrimonio al compito di padre legittimo del figlio di Maria.

Se Luca adotta il punto di vista di Maria, Matteo presenta il punto di vista di Giuseppe: a partire dalla paternità legale di Giuseppe, il figlio di Davide, l’evangelista pone la questione della missione messianica di Gesù.

Dal volume di Augusto Russo GIACOMO DEL PO A SORRENTO Pag 135

“IL SOGNO DI SAN GIUSEPPE” INVENTARIO 2934

Attribuzione dubbia. Ferdinando Bologna la cita nella monografia del Solimena del ’58, con restituzione a Francesco Solimena.

“ nell’aria notturna i corpi appaiono tinti di luce in modo solo indicativamente pretiano , ma in effetti alitati da una bava di vento che muove i panni ,i capelli , la pagina del libro, con un sentimento più moderno di pittura.”

Benchè trascritta d’improvviso, la citazione diverrà più accessibile precisando che lo

storico indirizzava il Sogno del Correale, insieme ad un paio di altre

opere senza certo autore, alla fase giovanile del serinese: diciamo verso

il lustro 1675-80, all’altezza degli esordi svolti fra l’agro nocerino e l’ originaria

Irpinia. A quel momento cioè in cui ancora era intensa la collaborazione

col padre e primo maestro Angelo, eppure già si manifestava

la personalità del ventenne, che aveva fretta e numeri per tendere ad un

risultato nuovo nell’arte sua: nella prontezza del guardare alle forze autenticamente

barocche che trovava a Napoli, da Giovanni Lanfranco a

Mattia Preti, da Pietro da Cortona a Luca Giordano, con la maniera neoveneta

di quegli anni; nel merito di convocarle, quindi, ad accrescere e

sconvolgere il più antico e certo dato della formazione, ovvero il naturalismo

appreso via padre nella nativa bottega. Ed eccolo, il «sentimento

più moderno di pittura»; adesso lo si sente agire su quanto di sicuro

già c’era. Quanto al «modo solo indicativamente pretiano» della luce

che svela le figure nel dipinto sorrentino, la spiegazione è da cercarsi

nel noto fatto che l’esempio del grande calabrese non ancora segnava

la rotta allo sviluppo di Francesco, come invece accadrà nell’ultimo decennio

del secolo, quando la ripresa da Preti sarà programmatica e fitta,

seppur mai esclusiva.

E guardiamolo più da vicino questo dipinto col Sogno di San Giuseppe.

Dice d’una tavolozza povera, prevalentemente terrosa. La

scioltezza della stesura, i contorni sdruciti delle forme sono sulla tela

come si trattasse di un bozzetto trasferito sulla scala monumentale

della pala, inducendo, vorrei dire, l’effetto singolare di un non-finito.

Certi passi risultano appena sbozzati, come il profilo evanescente di

Maria che legge in una bolla di vapore dorato, sulla sinistra della

scena; e bisogna sforzarsi per distinguere la figura del piccolo Gesù

imprigionata nel fondo scuro. Le mani sinistre dell’angelo e di Giuseppe,

poi, sembrano degli studi sulla possibilità di costruire direttamente

sulla tela, con poco disegno e poco colore, ma con sapiente

gioco di luce. Ma pur in tanta libertà, il quadro tradisce alcune

fonti della tradizione napoletana del secolo; e soprattutto: l’intento

luministico e naturale che coglie l’umanità sognante del falegname:

il capo fortemente scorciato, lo spicchio di fronte illuminato, la barba

sporcata e disfatta nella pittura, la pozza d’ombra sotto il mento

che dilaga su tutto il collo, fino al triangolo di pelle aperto sul petto.

Come dire: una certa componente di naturalismo, montata nella passione

barocca; e chiunque sia l’autore del quadro.

Chiudo con dei possibili raffronti della tela. L’angelo del sogno del Correale ha un parente stretto nelle ali spiegate e nel taglio del volto in quello , sebbene più elegante e compiuto nella forma e nel colore da soccorrere Agar e ismaele in un capolavoro di Francesco Solimene : quadro profondamente giordanesco e cortonese , databile alla fine degli anni ottanta del seicento e oggi nelle raccolte del Abnco di Napoli a Villa Pignatelli. Ma certo neanche stona l’accostamento con l’angelo annunciante di Del Po di Sant’Agostino degli Salzi 1693.