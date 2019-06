L\'abbraccio di una figlia

M. viveva con sua madre assistendola quotidianamente senza l’aiuto di un familiare, senza alcun supporto. Era tutto sulle sue spalle. M. provvedeva alla pulizia della casa, alla cucina, a tutto ciò che occorreva per la sua mamma affetta da varie patologie.

L’anziana donna si è spenta la mattina presto del 2 giugno 2019 e ha lasciato una figlia disoccupata e un’altra che vive in una comunità terapeutica poco distante dalla cittadina di residenza e ignara dell’accaduto.

M. è alla ricerca disperata di un posto di lavoro e spera che sua madre da lassù possa aiutarla. Soffre terribilmente, avrebbe voluto fare ancora tante cose per Lei, ma il destino avverso si è accanito contro di lei lasciandola sola, smarrita e disperata all’età di 49 anni, ormai tardi per un posto di lavoro e la gioia di avere un figlio.

Tutte strade sbagliate una dietro l’altra e mai M. è riuscita a trovare la persona giusta. Si era anche innamorata nel lontano 2001 di un artista che purtroppo non la contraccambiava. Da quel giorno M. non ha più amato nessuno.

Ha avuto molte delusioni nel campo delle amicizie e nell’amore. L’unica vera amica è stata sua madre. Immaginate il dolore, la rabbia che si prova nel perdere un proprio caro. Immaginate l’affanno che si ha per la ricerca di un posto di lavoro. E’ vero i giovani, oggi, sono senza lavoro, ma anche gli ultra cinquantenni e magari padri o madri hanno perso il lavoro e non sono riusciti più a trovarlo. Si ora c’è anche il reddito di cittadinanza e che ben venga a chi ne ha bisogno. Ma credete che M. non ha ne abbia bisogno?

M. dedica una poesia a sua madre e tutto lo staff di Maria Cuono Communication ha il piacere di condividere con tutti voi.

A mia madre

Sempre l’ho resa felice

Sempre l’ho amata

sempre l’ho rispettata

sempre l’ho accudita.

Tutto ho fatto per lei

e lo rifarei anche da lassù.

Sempre mi diceva: “Maria se non ci fossi tu”

Sempre mi diceva: “Maria siamo solo noi due”

Sempre mi diceva: “Tu fai troppo per me”

Sempre mi diceva: “Maria non stancarti

Sempre mi diceva: “Maria usciamo”.

Tutto ho fatto per lei

e lo rifarei anche da lassù.

Ma un bel giorno,

la mattina del 2 giugno 2019

mentre tutti si preparano

per la Festa della Repubblica

mia madre chiude per sempre

i suoi bellissimi occhi

pieni di amore verso

chi non l’ha mai abbandonata.

Sua figlia.

Tutto ho fatto per lei

e lo rifarei anche da lassù

(16/06/2019)